Antalya'da Hafif Ticari Araç ve Motosikletin Çarpışması: 1 Yaralı

Antalya'da Hafif Ticari Araç ve Motosikletin Çarpışması: 1 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, Orta Mahalle, D400 karayolunda meydana geldi. Ahmet Y.'nin kullandığı 07 ABS 648 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Y.'nin kullandığı 07 BVK 407 plakalı motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Y. yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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