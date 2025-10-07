Haberler

Antalya'da Hafif Ticari Araç Tırla Çarpıştı, Sürücü Hafif Yaralı

Güncelleme:
Antalya'da bir hafif ticari aracın tırla çarpışarak takla atması sonucu sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Alanya-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyreden Mehmet G.'nin kullandığı 33 ACF 769 plaka, 33 AYJ 635 dorse plakalı tır, şerit değiştirmek isteyen Emine K.'nın kullandığı 07 AZZ 510 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Tırın önünde bir süre sürüklenen araç ardından takla attı. Kazada yaralanan ve vatandaşlarca araçtan çıkarılan hafif ticari araç sürücüsü Emine K., 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, sol şeritteki hafif ticari aracın aniden sağ şeride geçmeye kalktığı sırada tırın tamponuna dokunarak takla atarak ters durduğu görüldü.

Öte yandan, takla atarak ters dönen hafif ticari araçtan yola bir av tüfeği düştüğü gözlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
