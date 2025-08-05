Antalya'da Hafif Ticari Araç Kaldırıma Çarpıp Yan Yattı

Antalya'da virajı alamayan hafif ticari araç kaldırıma çarpıp yan yattı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112'ye haber vermesi üzerine olay yerine 3 ambulans, 1 acil müdahale motorize sağlık ekibi, 1 itfaiye ve polis sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücü anne ve yanındaki küçük kızının sıyrık dahi almadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Pınarbaşı Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 FUC 97 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü A. B., virajı alamayınca yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yatarken, kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Bu sırada araçta bulunan A.B. ve kızı çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkartıldı.

Kazayı görenlerin ihbar yoğunluğu nedeniyle olay yerine 3 ambulans, 1 acil müdahale ekibi ve 1 itfaiye aracı sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler ise, kazada yaralanan olmadığını hatta anne ve kızının çizik dahi almadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Ekipler normale dönerken, yan yatan araç çekiciyle bulunduğu yerden alındı. - ANTALYA