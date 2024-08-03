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Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet

sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10001. Sokak'tan gelerek kavşaktan Selinus Sahili istikametine dönen Gökhan T. idaresindeki 38 GT 104 plakalı hafif ticari araç ile ilçe merkezinden Selinus Sahili istikametine seyir halinde olan Sevilay G. idaresindeki 07 BHL 509 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosikletten yola savrulan motosiklet sürücüsü Sevilay G. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü Sevilay G., yakınları tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralı sürücü, hastanede sağlık çalışanları tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Antalya Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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