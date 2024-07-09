Üye Girişi
Haberler

Antalya'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, sürücü yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı, motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E. idaresindeki 07 AGF 034 plakalı motosiklet ile ara sokaktan Rasih Kaplan Caddesi'ne çıkmaya çalışan Süleyman K. idaresindeki 07 ABJ 440 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet E. motosikletten yola savrularak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı motosiklet sürücüsü Mehmet E., ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kazaya karışan motosiklet ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Gazipaşa Antalya Antalya 3.Sayfa Güncel Haberler

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi

 Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

Arda Güler'e sürpriz talip! Real Madrid yapılan teklife bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi

 Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

Kadın öğretmen, gönül ilişkisi yaşadığı meslektaşını öldürdü

 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title