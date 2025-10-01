Haberler

Antalya'da Güvercin Kulübesinde Yangın: 25 Güvercin Telef Oldu

Antalya'da Güvercin Kulübesinde Yangın: 25 Güvercin Telef Oldu
Antalya'nın Serik ilçesinde bir güvercin kulübesinde çıkan yangında içeride bulunan 25 güvercin yanarak telef oldu. Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde güvercin kulübesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken kulübede bulunan 25 güvercin yanarak telef oldu.

Yangın, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde bugün saat 12.00 sıralarında boş arazide bulunan Kürşat Tufan'a ait güvercinlerin barındığı kulübede bilinmeyen bir nedenle çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken, yangında kulübe içerisinde bulunan 25 civarında cins güvercin yanarak telef oldu.

Olayı gören Hakan Saygı, "Kulübenin içerisinde 25 kadar kaliteli güvercin vardı. Yangında hepsi yandı. Sahibi Erzincan'a gitmişti. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum" dedi.

Mahalle sakini Cemile Dilek, "Komşu aradı yangın var diye. Geldik baktık kulübe yanıyordu. İçinde güvercinler vardı, hepsi telef oldu" dedi.

Kulübenin sahibinin Erzincan ilinde askerlik yapan oğlunun yemin törenine katılmak için gittiği öğrenildi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
