Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Eş Zamanlı Denetim

Antalya'da polis ekipleri il genelinde günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 6 işletmeye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından asayişin ve kamu düzeninin korunması, suça karışmış kişilerin yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilmesi amacıyla, günübirlik kiralanan konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim yapıldı.

Denetimlerde toplam 411 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 6 işletmeye Konaklayan kaydı yapmamaktan, kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 4 şahsa da Kayıtsız konaklama yaptırmaktan cezai işlem uygulandı. - ANTALYA