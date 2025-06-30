Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim
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Antalya'da 378 günübirlik konaklama yeri denetlendi, 6 işletmeye ve 4 şahsa cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimlerde kayıtsız konaklama tespit edildi.

Antalya'da 378 günübirlik konaklama yeri denetlendi, 6 işletme ve 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, il genelinde günübirlik kiralanan yerlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. 45 ekip ve 105 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde toplam 378 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. İncelemelerde, anlık veri gönderiminde bulunmadığı tespit edilen 6 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan" idari işlem uygulanırken, kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 4 şahsa da cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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