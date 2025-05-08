Antalya'da Günübirlik Konaklama Yerlerine Denetim

Antalya'da 405 günübirlik konaklama yeri denetlendi, bir işletmeye cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması, suça karışmış kişilerin yakalanması ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla il genelindeki günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. 38 ekip ve 90 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, toplam 405 günübirlik kiralık yer kontrol edildi. Yapılan kontrollerde, anlık veri gönderimi yapmadığı tespit edilen 1 işletmeye "Konaklayan Kaydı Yapmamaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA