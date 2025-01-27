Antalya'da Günübirlik Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri: 4 Firma ve 1 Şahsa Ceza

Antalya'da günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmalarına yönelik denetimlerde 4 firma ve 1 şahsa cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik eşzamanlı denetim gerçekleştirildi. 51 ekip ve 111 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde; 558 günübirlik konaklama yeri ve 204 araç kiralama firması kontrol edildi. Denetimlerde anlık veri göndermediği tespit edilen 3 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", 1 şahsa "Kayıt dışı konaklama yaptırmaktan" ve 1 araç kiralama firmasına "Anlık veri göndermemekten" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA