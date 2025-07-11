Antalya'da Günübirlik Konaklama Denetimleri: 766 Yer Kontrol Edildi

Antalya'da 1 haftada yapılan denetimlerde toplam 766 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Kayıtsız konaklama yaptıranlara ve anlık bildirim yapmayan işletmelere idari para cezası uygulandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayişin ve kamu düzeninin sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan durumların önlenmesi, suça karışan şahısların yakalanması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl genelinde 43 ekip ve 111 personelin katılımıyla son 1 haftada yapılan denetimlerde toplam 766 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Denetimlerde, anlık veri bildiriminde bulunmadığı tespit edilen 5 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 6 kişiye ise "kayıtsız konaklama yaptırmaktan" idari işlem uygulandı. - ANTALYA