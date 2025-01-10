Antalya'da Günübirlik Kiralanan Konaklama Yerlerine Eş Zamanlı Denetim
Antalya'da 52 ekip ve 118 personelle yapılan eş zamanlı denetimde 732 günübirlik kiralanan konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermeyen bir işletmeye cezai işlem uygulandı.
Antalya'da polis 52 ekip 118 personelle 732 günübirlik kiralanan konaklama yerlerine eşzamanlı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada anlık veri göndermediği tespit edilen bir işletmeye cezai işlem uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. 52 ekip 118 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, toplam 732 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, anlık veri göndermediği tespit edilen 1 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan cezai işlem uygulandı. - ANTALYA