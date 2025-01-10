Üye Girişi
Haberler
Öcalan, DEM heyetini dinlemeyip 'Benim planlarım var' demiş

DEM heyetini dinlemeyen Öcalan tek bir cümle sarf etmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'e Halep Kalesi'ne asılan bayrağı sordu

Erdoğan, Özel'e o bayrağı sordu
Ekrem İmamoğlu'nun Şam ziyareti iptal edildi

İmamoğlu, Şam'a gidemeyecek
Düşük faizli konut kredisi gelmeden fiyatlar artmaya başladı

Şu fırsatçılığa bakar mısınız? Aynı gün fiyatı 500 bin TL yükseldi

Antalya'da Günübirlik Kiralanan Konaklama Yerlerine Eş Zamanlı Denetim

Antalya'da Günübirlik Kiralanan Konaklama Yerlerine Eş Zamanlı Denetim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 52 ekip ve 118 personelle yapılan eş zamanlı denetimde 732 günübirlik kiralanan konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermeyen bir işletmeye cezai işlem uygulandı.

Antalya'da polis 52 ekip 118 personelle 732 günübirlik kiralanan konaklama yerlerine eşzamanlı uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada anlık veri göndermediği tespit edilen bir işletmeye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi. 52 ekip 118 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, toplam 732 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, anlık veri göndermediği tespit edilen 1 işletmeye konaklayan kaydı yapmamaktan cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Evsiz adam, kendisini taciz eden zorbalardan birini öldürüp diğerini yaraladı
img

5,6 milyar lira hesaplara yatırıldı
img

Uzmanların peş peşe uyarıları sonrası İstanbul'da korkutan deprem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf

Süper gücün çaresizliğini en iyi anlatan fotoğraf
Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatıldı

Sektörü karıştıran iddialar sonrası hakkında soruşturma başlatıldı
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar

Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! 24 adet yeni savaş uçağı aldılar
Ofisteki yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı

Yasak ilişki sosyal medyada canlı yayınlandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan YPG'ye operasyon sinyali: Ya Şam ya biz adım atarız

Bakan Fidan beklenen harekatın sinyalini verdi

Son Dakika Haberleri

Ayşe Barım kimdir? Ayşe Barım kaç yaşında, nereli? Ayşe Barım hayatı ve kariyeri! Deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu, ne zaman? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 OCAK: İstanbul barajlarında son durum nedir? Ayşe Barım hakkında soruşturma mı başlatıldı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 11-12 Ocak yağmur yağacak mı? ATV CANLI YAYIN İZLE || 10 OCAK Esra Erol canlı izleme linki! Esra Erol'da son bölümde neler oldu? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 10 Ocak Cuma Gelinim Mutfakta final günü kim kazandı? Aslı Hünel neden ağladı? Aslı Hünel ne anlattı, abisi ile neden küstü? Edip Akbayram sağlık durumu nedir? Edip Akbayram öldü mü? Selim İleri kimdir, kaç yaşında öldü? Selim İleri neden vefat etti? AÖF GİRİŞ | AÖF sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.