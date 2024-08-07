Antalya'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim

Antalya'da polis ekiplerince günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimde, anlık veri göndermeyen 26, konaklama kaydı yapmayan 3 olmak üzere toplam 29 işletme ile kayıt dışı günübirlik kiralama yaptığı tespit edilen 8 kişiye ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 56 ekip ve 116 personelle, günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Kentte 643 günübirlik konaklama yerini denetleyen ekipler, anlık veri göndermediği tespit edilen 26 işletmeye konaklama kaydı yapmamaktan, 3 işletmeye çalışan kaydı yapmamaktan, kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 8 şahsa da kayıt dışı kiralama yaptırmaktan cezai işlem uyguladı. - ANTALYA