Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis, günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 10 işletme ile 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Antalya'da polis 52 ekip 121 personelle günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde 10 işletme ile 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanı denetim gerçekleştirdi. 52 ekip 121 personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, toplam 682 günübirlik konaklama yeri denetlenirken, anlık veri göndermediği tespit edilen 7 işletmeye "Konaklama kaydı yapmamaktan", 3 işletmeye "Çalışan kaydı yapmamaktan" kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 4 kişiye ise "Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama kararı

 Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

Helikopterin enkazını bulan Akıncı, İran'da paniğe neden oldu: Füzelerimizin yeri ifşa oldu

 Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

Reisi'nin can verdiği helikopterin yanına giden Fulya Öztürk, enkazın başındaki ekiplere yardım teklif etti

 Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı

Kızılcık Şerbeti ekibi, uyuşturucu alırken polise yakalanan Feyza Civelek'e sahip çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title