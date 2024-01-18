Antalya'da Günübirlik Kiralanan Evlere Denetim
Antalya'da 47 ekip 104 polisle günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimde 651 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, 10 işletmeye 'konaklama kaydı yapmamak', 1 kişiye 'kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmak' sebebiyle cezai işlem uygulandı.
Antalya'da 47 ekip 104 polisle günübirlik kiralanan evlere eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimde 651 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, 10 işletmeye 'konaklama kaydı yapmamak', 1 kişiye 'kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmak' sebebiyle cezai işlem uygulandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik 47 ekip 104 personelin katılımıyla eş zamanlı denetim gerçekleştirdi. Uygulama sonucunda 651 günübirlik konaklama yeri kontrol edilirken, 10 işletmeye 'konaklama kaydı yapmamaktan', 1 kişiye 'kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırmak'tan cezai işlem uygulandı. - ANTALYA