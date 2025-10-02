Antalya'da Günübirlik Kiralamalara Eş Zamanlı Denetim
Antalya'da gerçekleştirilen denetimlerde 392 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Anlık veri göndermeyen işletmelere ve kayıtsız konaklama yapan şahıslara ceza kesildi.
Antalya'da günübirlik kiralanan konaklama yerlerine eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.
Denetimlerde toplam 392 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 5 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 7 şahsa "Kayıtsız konaklama yaptırmaktan", kayıtsız araç kiralama işlemi yaptığı belirlenen 1 şahsa ise "Kayıtsız araç kiralamaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA
