Antalya'da Günübirlik Kiralamalara Eş Zamanlı Denetim

Antalya'da günübirlik kiralanan konaklama yerlerine eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde toplam 392 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Yapılan incelemelerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 5 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", kayıtsız konaklama yaptırdığı belirlenen 7 şahsa "Kayıtsız konaklama yaptırmaktan", kayıtsız araç kiralama işlemi yaptığı belirlenen 1 şahsa ise "Kayıtsız araç kiralamaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA