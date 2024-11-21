Antalya'da Günübirlik Kiralamalara Denetim
Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü, günübirlik kiralanan evlere yönelik denetim yaptı. 766 konaklama yeri kontrol edildi, çeşitli ceza işlemleri uygulandı.
Antalya'da günübirlik kiralanan evlerin denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimlerde 766 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.
50 ekip 110 personelin katılımıyla yapılan denetim sonucunda; anlık veri göndermediği tespit edilen 17 işletmeye "Konaklayan Kaydı Yapmamaktan", 1 işletmeye "Çalışan Kaydı Yapmamaktan", kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 2 şahsa ise "Kayıt Dışı Kiralama Yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA