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Antalya'da Günübirlik Kiralama Operasyonu: 6 Cezai İşlem

Antalya'da Günübirlik Kiralama Operasyonu: 6 Cezai İşlem
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Antalya'da yapılan kapsamlı denetimlerde 622 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi, 6 cezai işlem uygulandı. Denetimlerin amacı, kamu düzenini korumak ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek.

Antalya'da, günübirlik kiralanan konaklama yerlerine yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 6 cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, kamu düzeninin korunması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk oluşturan unsurların engellenmesi, suça karışmış kişilerin yakalanması, kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi kapsamında il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik eş zamanlı uygulama gerçekleştirdi.

51 ekip, 118 personel katıldı

51 ekip ve 118 personelin katılımıyla il genelinde yapılan uygulamada, toplam 622 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi.

Denetimler sırasında 5 işletmeye "konaklayan kaydı yapmamaktan" ve 1 kişiye "kayıt dışı kiralama yaptırmaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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