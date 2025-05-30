Antalya'da Günlük Konaklama Yerlerine Eş Zamanlı Denetim

Antalya'da Günlük Konaklama Yerlerine Eş Zamanlı Denetim
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Antalya genelinde güncel asayiş ve sağlık güvenliği için polis ekipleri günübirlik konaklama yerlerine yönelik denetim yaptı. 1 işletmeye ve 5 kişiye para cezası kesildi.

Antalya genelinde faaliyet gösteren günübirlik konaklama yerlerine yönelik polis ekiplerince eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 1 işletmeye ve 5 kişiye idari para cezası kesildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, asayişin sağlanması, genel güvenlik ve sağlık açısından risk teşkil eden durumların engellenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında günübirlik konaklama yerlerine yönelik eş zamanlı denetim yaptı.

45 ekip ve 106 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kent genelinde toplam 511 günübirlik konaklama yeri kontrol edildi. Denetimlerde, anlık veri gönderimi yapmadığı tespit edilen 1 işletmeye idari işlem uygulanırken, "Kayıtsız Konaklama Yaptırmak" suçundan 5 kişiye daha para cezası kesildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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