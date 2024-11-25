Antalya'da Günlük Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri Yapıldı
Antalya'da polis, 1,651 günübirlik konaklama yeri ve 71 araç kiralama firmasını denetledi. Denetimlerde, ruhsatsız veya kayıtsız işlemler tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.
Antalya'da polis, günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmaları denetledi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren bin 651 günübirlik konaklama yerleri ile 71 araç kiralama firmasına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 26 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", 5 şahsa "Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan", 1 araç kiralama firmasına "Kayıtsız kiralama yapmaktan", 2 araç kiralama firmasına da "Denetime katılmamaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA