Üye Girişi
Haberler
İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi

 Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'nin savunma sanayisini öve öve bitiremedi

NATO Genel Sekreteri Rutte, Türkiye'yi bir konuda öve öve bitiremedi
7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

Antalya'da Günlük Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri Yapıldı

Antalya'da Günlük Konaklama ve Araç Kiralama Denetimleri Yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da polis, 1,651 günübirlik konaklama yeri ve 71 araç kiralama firmasını denetledi. Denetimlerde, ruhsatsız veya kayıtsız işlemler tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Antalya'da polis, günübirlik konaklama yerleri ve araç kiralama firmaları denetledi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde faaliyet gösteren bin 651 günübirlik konaklama yerleri ile 71 araç kiralama firmasına yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde, anlık veri göndermediği tespit edilen 26 işletmeye "Konaklayan kaydı yapmamaktan", 5 şahsa "Kayıt dışı kiralama yaptırmaktan", 1 araç kiralama firmasına "Kayıtsız kiralama yapmaktan", 2 araç kiralama firmasına da "Denetime katılmamaktan" cezai işlem uygulandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Tepki gösterdiği çim uzunluğu ortaya çıktı
img

İki ülke anlaştı! Aylardır devam eden savaşın bitmesi artık an meselesi
img

Eski Fenerbahçeli futbolcudan çok konuşulacak Galatasaray pişmanlığı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Adana ASKİ su kesintisi! 25-26 Kasım Çukurova, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Üç Silahşörler D'Artagnan filmi ne zaman, nerede çekildi? Selahaddin Eyyubi CANLI izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 34. bölüm full HD tek parça izleme linki İZSU İzmir su kesintisi! 25-26 Kasım Konak, Karabağlar, Menemen su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 25-26 Kasım Haymana, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kreşler kapatıldı mı? Bahadır Aladağ kimdir? Bahadır Aladağ kaç yaşında, nereli? Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.