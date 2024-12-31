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Antalya'da Gerçekleştirilen Asayiş Denetimlerinde 208 Şahıs Tutuklandı

Antalya'da Gerçekleştirilen Asayiş Denetimlerinde 208 Şahıs Tutuklandı
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Antalya'da son bir hafta içinde kasten yaralama, yağma, hırsızlık ve cinsel suçlar gibi çeşitli suçlar kapsamında yapılan denetimlerde toplam 208 şahıs tutuklandı. Emniyet yetkilileri, 142 bin 202 kişinin sorgulandığı uygulamalarda birçok silah ve çalıntı araç ele geçirildi.

Antalya'da son 1 haftada "kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel suçlar, fuhşa teşvik, aracılık etme veya zorlama" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olaylarına yönelik gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde yakalanıp adliyeye sevk edilen 208 şahıs tutuklandı.

Antalya genelinde Emniyet Müdürlüğü birimlerince, son 1 haftada "kasten yaralama, yağma, hırsızlık, cinsel suçlar, fuhşa teşvik, aracılık etme veya zorlama" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olaylarına yönelik, uygulamalar ve denetimler gerçekleştirildi. Bu kapsamda 142 bin 202 şahıs sorgulanırken, 463'ü aranan şahıs olmak üzere 1372 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 208 şahıs tutuklandı.

Yine denetimlerde 25 bin 881 otomobil ve motosiklet incelendi, çalıntı, hacizli ve yakalamalı 21 otomobil ile motosiklet yakalandı. 256 geçici konaklama yeri ile 45 kiralık araç firmasının kontrol edildiği denetimlerde 3 işletmeye idari yaptırım kararı uygulandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ise 33 ateşli silah, 229 fişek ve tüfek kartuşu, 3 adet kesici alet de ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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