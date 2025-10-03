Antalya'da Geniş Kapsamlı Denetim: 549 Bin Kişi Sorgulandı, 431 Kişi Tutuklandı

Antalya genelinde polis ekiplerince yapılan son bir haftalık denetimlerde 549 bin şahıs sorgulandı, 3 bin 807 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 431'i tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde asayiş olaylarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. 'Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık' başta olmak üzere yapılan çalışmalarda 549 bin 138 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. Aralarında bin 141 aranan şahsın da bulunduğu 3 bin 807 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 431 şahıs tutuklandı.

Öte yandan, 106 bin 353 araç ve motosiklet kontrol edildi, çalıntı/hacizli/yakalamalı 45 araç ele geçirildi. 316 geçici konaklama yeri ile 196 kiralık araç firması denetlendi, 6 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 12 olayda 46 kişiye işlem yapılırken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 627 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 95 adet ateşli silah, bin 135 fişek/tüfek kartuşu ve 15 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA