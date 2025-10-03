Haberler

Antalya'da Geniş Kapsamlı Denetim: 549 Bin Kişi Sorgulandı, 431 Kişi Tutuklandı

Antalya'da Geniş Kapsamlı Denetim: 549 Bin Kişi Sorgulandı, 431 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 549 bin şahıs sorgulanırken, 3 bin 807 kişi yakalandı. 431 kişi tutuklandı ve çok sayıda araç ile silah ele geçirildi.

Antalya genelinde polis ekiplerince yapılan son bir haftalık denetimlerde 549 bin şahıs sorgulandı, 3 bin 807 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilenlerden 431'i tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir hafta içerisinde asayiş olaylarının önlenmesine yönelik geniş kapsamlı uygulama ve denetimler gerçekleştirdi. 'Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık' başta olmak üzere yapılan çalışmalarda 549 bin 138 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. Aralarında bin 141 aranan şahsın da bulunduğu 3 bin 807 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 431 şahıs tutuklandı.

Öte yandan, 106 bin 353 araç ve motosiklet kontrol edildi, çalıntı/hacizli/yakalamalı 45 araç ele geçirildi. 316 geçici konaklama yeri ile 196 kiralık araç firması denetlendi, 6 işletmeye idari yaptırım uygulandı. 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 12 olayda 46 kişiye işlem yapılırken, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 627 kişiye idari para cezası kesildi. Yapılan operasyonlarda ayrıca 95 adet ateşli silah, bin 135 fişek/tüfek kartuşu ve 15 kesici alet ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde takı töreninde servet bıraktılar

Düğün 2 gün 2 gece sürdü! Takı kuyruğunda servet bıraktılar
TMSF, Ekotürk TV'yi 26 milyon lira bedelle satışa çıkardı

Türkiye'nin dev televizyon kanalı satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.