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Antalya'da Genç Sürücü Kaza Yaptı: 5 Arkadaş Yaralanmadan Kurtuldu

Antalya'da Genç Sürücü Kaza Yaptı: 5 Arkadaş Yaralanmadan Kurtuldu
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Antalya'da bir oto galeride çalışan genç sürücü, emanet aldığı otomobille gezmeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada otomobil taklalar atarak ters dönerken, içindeki 5 kişi şans eseri yaralanmadan kurtuldu.

Antalya çalıştığı galeriden emanet aldığı otomobille arkadaşlarıyla birlikte gezmeye çıkan genç sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Araç, taklalar atarak ters dönerken, içinde bulunan 5 kişi şans eseri yaralanmadan kazayı atlattı.

Kaza, Konyaaltı ilçesi Meltem Mahallesi Sakıp Sabancı Bulvarı'nda saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir oto galeride çalışan Mustafa E. (23), iş yerinden emanet aldığı 07 EB 588 plakalı Citron C4 marka otomobille 4 arkadaşıyla birlikte gezintiye çıktı. Seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden gencin kullandığı otomobil, önce yol kenarındaki tabelaya ardından kaldırıma çarptı. Otomobil yaklaşık 30 metre savrulduktan sonra taklalar atarak ters döndü.

Kazayı gören petrol istasyonu yakınındaki vatandaşlar hemen yardıma koşarak sürücü ve yanındaki 4 kişiyi araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, 5 genç kazayı yara almadan atlattı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Araçtakileri çıkartan Bayram isimli vatandaş, "Ben araç yıkamaya geldim, bir gürültü duydum. Sonra lastiğin fırlayıp petrolün tabelaya çarptığını gördüm. Peşinden araba geldi, koştuk yiyenimle birlikte müdahale ettik. Şoför yolcu kapısından çıktı. Bende arka taraftakileri çıkardım. Toplam 5 kişilerdi hepsinin durumları iyidi" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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