Antalya'da genç kıza düğünlerde havaya ateş açılması sonucu mermi isabet etti

Antalya'da genç kıza düğünlerde havaya ateş açılması sonucu mermi isabet etti
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Antalya'da evlerinin bahçesinde oturan genç kız, düğünlerde havaya ateş açılması sonucu sırtına mermi isabet ederek yaralandı. Jandarma, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı, bir kişi tutuklandı.

Antalya'da genç kız, evlerinin bahçesinde oturduğu sırada sırtına isabet eden yorgun mermi ile yaralandı. Merminin izini süren Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merminin 1,5 kilometre mesafedeki düğün eğlencesinde sıkılan bir tabancadan çıktığını belirledi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

11 Nisan'da Sarılar Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde annesi ile birlikte oturan Melike Nur Öğüt, bir anda acı içinde yere yığıldı. Yerdeki mermi çekirdeğini gören ve kızını yerden kaldırarak Manavgat Devlet Hastanesi'ne götüren anne, durumu daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Sarılar Jandarma Karakolu ve JASAT ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Merminin izini adım adım takip ettiler

Olay yerinde Melike Nur Öğüt'ün yaralanma pozisyonu göz önünde bulundurularak özel tekniklerle merminin geliş yönünü belirleyen ekipler, belirlenen istikamette 1.5 kilometre mesafede bulunan Hatipler Mahallesi'nde aynı tarihte bir düğün eğlencesi olduğu ve bu eğlencede havaya tabanca ile ateş edildiği bilgisine ulaştı. Düğün eğlencesinin yapıldığı mahalleye giden ekipler, eğlencenin yapıldığı evin bahçesinde 9 mm çapında çok sayıda boş kovan buldu. Olay yerinde bulunan mermi kovanları üzerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme Timi inceleme yaparken, JASAT tarafından yapılan araştırmalar sonucunda ateş ettikleri belirlenen 3 şahıs cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda tabancaları ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan alınan swap örnekleri, olayda kullanılan tabancalar, eğlence yerinden alınan ve genç kızın yaralanmasına neden olan mermi çekirdeği incelenmek üzere kriminale gönderildi. Yapılan incelemenin ardından Melike Nur Öğüt'ün yaralanmasına sebep olan merminin M.Ö. isimli şahsın tabancasından çıktığı tespit edildi. Düğün eğlencesi sırasında havaya sıktığı tabanca ile genç kızın yaralanmasına neden olan M.Ö., cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda yakalanarak gözaltına alındı. M.Ö., işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece 'taksirle yaralamaya sebebiyet verme, genel güvenliği tehlikeye sokmak ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarından tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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