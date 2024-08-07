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Antalya'da Genç Kadının Cansız Bedeni Bulundu

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Antalya'da sabah saatlerinde genç bir kadının kaldırımda cansız bedeni bulundu. Polis ekipleri intihar ihtimali üzerine yönlendirdi.

Antalya'da sabah saatlerinde genç bir kadının kaldırımda cansız bedeni bulundu. Genç kadının çamaşır asarken düştüğü düşünülürken çatıda bulunan ve genç kadının yazdığı değerlendirilen mektubun bulunması sonrası, polis ekipleri intihar ihtimali üzerine yönlendirdi. Genç kadının ölüm nedeni otopsi sonrası ortaya çıkacak.

Antalya'da sabah 08.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 7. Sokak üzerinde meydana gelen olayda bir kişinin kaldırım üzerinde kanlar içerisinde ve hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde isminin Gamze Ö. (25) olduğu öğrenilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri yaptığı araştırmada Gamze Ö.'nün 29 Temmuz'dan bu yana sokak üzerinde bulunan bir pansiyonda kaldığını belirledi.

Çatıda mektup bulundu

İlk olarak çamaşır asarken dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen genç kadının, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sırasında pansiyonun çatısına bir mektup bıraktığı öğrenildi. Genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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