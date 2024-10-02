Antalya'da Genç Kadın Yatakta Ölü Bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan butiğin ikamet olarak kullanılan 2'nci katında yaşayan genç kadın, yatağında ölü bulundu.

Olay, İbrahim Sözen Caddesi üzerinde bulunan bir butikte yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Antalya merkezde yaşayan 23 yaşındaki Zehra Gün isimli genç kadın, dün akşam geç saatlere kadar butiğin üst katında erkek arkadaşıyla alkol aldı. Sabah iş yerini açmak için kalkan erkek arkadaşı genç kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde genç kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Genç kadının cansız bedeni Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet savcısı ve Adli Tabibin incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi

Zehra Gün'ün Antalya'da bir güzellik merkezinde çalıştığı, sık sık Manavgat'taki erkek arkadaşının yanına geldiği bildirildi. - ANTALYA