Antalya'da Genç, Falezlerden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Antalya'da 20'li yaşlarda olan bir genç, 'ailemin bir suçu yok' deyip 30 metrelik falezlerden atladı. Genç, kayalık alana düşerek yaşamını yitirirken çevredekiler olan biteni açık hava sinemasında film izler gibi izledi.

Olay, dün akşam saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden birinin düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, çevrede yaptıkları aramada denize yakın kısımdaki kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Deniz polisi tarafından bota alınan genç, Kaleiçi Yat Limanı'na getirildi. Sağlık ekiplerince burada yapılan kontrol de, gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cansız bedeni, kimlik tespiti ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"Ailemin bir suçu yok"

Olayın görgü tanıklarından Muharrem Altun, "Buraya çıktı, telefonla konuşuyor sandım ama konuşmuyormuş. 'Ailemin bir suçu yok' deyip atladı. Keşke önce haberimiz olsaydı, derdini konuşup ikna ederdik ama olmadı. Biz de polisi arayıp haber verdik" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ANTALYA