Antalya'da Genç Cüneyt Akkanat Boğularak Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Serik ilçesinde arkadaşları ile gittiği Köprüçay Irmağı'nda boğularak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat'ın cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Olay anında suya giren Akkanat, kurtarılmak istense de başarılı olunamadı.

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşları ile gittiği Köprüçay Irmağı'nda boğularak hayatını kaybeden gencin cenazesi, ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Serik ilçesi Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi piknik alanında meydana geldi. Bir otelde pasta ustası olarak çalışan 25 yaşındaki Cüneyt Akkanat arkadaşları ile birlikte bölgeye geldi. 2 arkadaşı ile birlikte piknik yapan ve bir süre vakit geçiren Akkanak, akşam saatlerinde serinlemek için Köprüçay Irmağı'na girdi. Bir süre sonra Akkanat'ın suda çırpındığını gören vatandaşlar kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı. Bir süre suda çırpınan 25 yaşındaki genç alanda görevli zabıta memuru tarafından sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan gencin yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin su üzerinde kalma çabaları, piknik alanındaki vatandaşlarca cep telefonuyla kaydedildi.

Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Cüneyt Akkanat'ın cansız bedeni bugün ailesi ve yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz gencin yakınlarının bir hayli üzgün olduğu gözlenirken, Akkanat'ın cenazesinin Kepez ilçesi Altınova Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
