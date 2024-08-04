Antalya'da Genç Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Antalya'da ailesiyle birlikte Topçam'a giden bir genç boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkartılan gence ilk müdahale izin günlerinde denize gelen sağlıkçılar tarafından yapıldı. Sağlık çalışanları genci hayatta tutmak için yaklaşık yarım saat kalp masajı ve suni teneffüs yaptı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Topçam Mesire Alanı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte hafta sonunu geçirmek üzere piknik yapmak üzere Sefa T. (17) isimli genç annesi ile birlikte denize girdi. Bir süre sonra gencin gözden kaybolması üzerine anne ve baba oğullarını aramaya başladı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekibinin yaptığı arama sonucu Sefa T. kıyıdan 300 metre açıkta hareketsiz bir şekilde bulundu.

İlk müdahale izinli sağlık çalışanlarından

Bilinci kapalı olan Sefa T., Sahil Güvenlik ekipleri ve cankurtaran tarafından kıyıya çıkartıldı. Su yutan ve bilinci kapalı haldeki gence ilk müdahale izin günlerini geçirmek üzere Topçam Mesire Alanı'nda bulunan sağlık çalışanları tarafından yapıldı. Sağlık çalışanlarının yaklaşık yarım saat kalp masajı ve suni teneffüs yaptığı Sefa T., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA