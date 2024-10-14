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Antalya'da Genç Ailesini Yakmak İstedi

Antalya'da Genç Ailesini Yakmak İstedi
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç, ailesinin kaldığı ikameti benzinle yakmaya çalıştı. Olay esnasında müdahale eden polis ekipleri genci etkisiz hale getirdi.

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir genç eline aldığı benzin dolu şişe ile ailesinin kaldığı ikameti yakmak istedi.

Olay, dün gece 21.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2107 sokak üzerinde bulunan lüks bir sitenin giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve ailevi sorunları bulunan Arda D. elinde içerisinde benzin bulunan bir şişe ile ailesinin kaldığı ikamete geldi. Anne-babası ile tartışmaya başlayan, şişede bulunan benzini etrafa ve üzerine döken Arda D.'yi babası ve komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Güçlükle zapt edildi

Verilen adrese gelen ekipler uzun süre Arda D.'yi ikna ederek eyleminden vazgeçirmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri de her hangi bir olumsuzluğa karşı önlem alırken, dökülen benzinin kokusu geniş bir alanda hissedildi. Gencin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekibi Arda D.'ye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. İçerisinde benzin bulunan şişeyi elinden alan polis ekipleri kendilerine direnen genci ters kelepçe takarak zapt etmeye çalıştı. Bu sırada gencin "Hepinizi yakacağım" dediği duyuldu. Güçlükle polis otosuna bindirilen Arda D. polis merkezine götürülürken, anne ve babasının gençten şikayetçi olduğu öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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