Haberler

Antalya'da Genç Adam Parkta Hayatını Kaybetti

Antalya'da Genç Adam Parkta Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da bir parkta hareketsiz bulunan 27 yaşındaki Gökhan Biçer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ilk olarak yoldan geçen vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Genç adamın annesi, oğlunun cenazesini teşhis ederken gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da bir parktaki bankta hareketsiz duran genci görenlerin ihbarı üzerine olay yerine bağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede isminin Gökhan Biçer (27) olduğu belirlenen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Biçer'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırılırken, olayı duyup morga gelen anne gözyaşlarına boğuldu.

Olay sabah saatlerinde Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 376 sokak üzerinde bulunan çocuk parkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yoldan geçen vatandaşlar bir kişinin park içerisinde bankta bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin Mehmet Gökçer Biçer (27) olduğu öğrenilen gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ve savcılık incelemesinin ardından Biçer'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Acılı annenin feryatları yürek dağladı

Ekiplerin olayla ilgili çalışması sürerken 27 yaşındaki Mehmet Gökçer Biçer'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Genç yaşta hayatını kaybeden oğlunun cenazesini teşhis etmek için adli tıpa gelen acılı annenin "Benim ciğerimdi o, benim güzel oğlum. Ben senin için ölürüm, bugünü görmeseydim" feryatları yürek dağladı. Cenazeyi teşhis ettikten sonra dışarıya çıkan ve bir anda yere yığılan acılı anneyi yakınları teselli etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi

İmamoğlu'nun olaylı diploma davasında yeni gelişme
CHP'li Başarır'ın 'Namus' çıkışına AK Parti'den sert tepki

CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi

Avrupa futbolu şokta! Dünyaca ünlü isim felç geçirdi
Neye uğradığını şaşırdı! Arda Güler'i maç sonunda şaşkına çeviren istek

Neye uğradığını şaşırdı! Arda'yı şoke eden istek
Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Protesto sırasında arbede yaşandı

Liseyi karıştıran müstehcen fotoğraf! Okul önünde büyük arbede yaşandı
Fatih Ürek ile ilgili zayıflama iğnesi iddiasına yalanlama

Günlerdir konuşuluyor! Fatih Ürek'le ilgili korkutan iddiaya yanıt var
Hollywood yıldızı İstanbul'da! Yüzünü gizleyerek otele girdi

Ünlü oyuncu Sarıyer'de! Yüzünü gizleyerek otele girdi
Rojin Kabaiş'e ağır küfürler eden şüpheli tutuklandı

Rojin Kabaiş'e ettiği ağır küfürlerin bedeli ödetiliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
TBMM'deki torba teklife eklenecek! 1 milyon 491 bin kişinin borcu siliniyor

Hükümet düğmeye bastı! Yüz binlerce vatandaşın borcu siliniyor
Hasan Yalnızoğlu'nu unutmadı! Acun Ilıcalı'dan duygulandıran vefa

Yıllar sonra ortaya çıktı! Acun Ilıcalı'dan herkesi duygulandıran vefa
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar

3 kişinin öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni detaylar
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.