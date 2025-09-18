Antalya'da Genç Adam Odasında Ölü Bulundu

Antalya'da ailesiyle birlikte yaşayan 33 yaşındaki genç, odasında ölü bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesi ile birlikte yaşayan Yılmaz Kağan Kayış'ı uyuyakaldığını düşünerek odasına giren babası yüz üstü yerde yatarken buldu. Babanın durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine verilen adrese adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaptıkları kontrollerde Yılmaz Kağan Kayış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve olay yeri inceleme çalışmasının ardından Kayış'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. - ANTALYA