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Antalya'da Gecekondunun Çatısındaki Odunlukta Yangın Çıktı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir gecekondunun çatısındaki odunlukta çıkan yangında, ev sahiplerinin evde olmadığı sırada odunluk tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Antalya'da bir gecekondunun çatısındaki odunlukta yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında odunluk tamamen yanarak kül oldu.

Yangın, 20.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Kazımkarabekir Caddesi'nde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Can'a ait gecekondunun çatı katında bulunan odunlukta henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ev sahiplerinin evde olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede odunluğun tamamını sardı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alındı. Ancak çatı katında bulunan odunluk tamamen yanarak kül oldu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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