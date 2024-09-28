Antalya'da Gecekondu Yangını: İki Yapı Kullanılamaz Hale Geldi

Antalya'da gece çıkan yangında 2 gecekondu alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını 1 saatte söndürürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazibulvarı üzerinde yan yana bulunan iki gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Mahalle sakinleri, gecekondulardan yükselen alevleri fark edince durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım talebinde bulundu. Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sayesinde yangın yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü. Alev alev yanan gecekondular ise çevredekiler vatandaşlardan tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi

Yangın sonrası her 2 gecekondu da kullanılmaz hale gelirken, Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA