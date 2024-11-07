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Antalya'da Gasp Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

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Antalya'da 'Geceleyin, silahla tehditle gasp' suçundan toplam 23 yıl 9 ay 29 gün hapis cezası olan A. İ. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da "Geceleyin, silahla tehditle gasp" suçundan toplam 23 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda "Geceleyin, silahla tehditle gasp" suçundan toplam 23 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis ile aranan A. İ'yi yakalayıp cezaevine teslim etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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