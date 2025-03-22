Antalya'da Gardıropta İntihar Olayı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, gardırobun içinde yanıcı maddelerle kendini yakarak intihar etti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi 2134. Sokak'taki üç katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Apartmanı saran dumanı fark eden bina sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tabletle kayda almış

Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kilitli kapıyı açarak yoğun dumanın çıktığı daireye girdi. Ekipler, evin içinde yaptıkları aramada Uğur M'nin (57) gardırop içerisinde yanmış halde buldu. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasında, Uğur M'nin yanıcı maddelerle kendisini ateşe verdiği ihtimali üzerinde duruluyor. Ekipler aynı zamanda kamerası gardıroba doğru bakan ancak çalıştırılamayan bir tableti de muhafaza altına aldı. Tablet, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uğur M'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA