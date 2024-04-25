Antalya'da freni tutmayan kamyonet şarampole devrildi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde freni tutmayan kamyonet yoldan çıkıp şarampole devrildi. Kazada hurdaya dönen araçtan itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla çıkarılan yaralı sürücü, hastanede tedavi altına alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza, öğle saatlerinde Adrasan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Arslan Aygülteli himayesindeki kamyonet, seyir halindeyken frenlerinin tutmaması sonucu yoldan çıkıp şarampole devrildi. İhbarın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen jandarma ve itfaiye ekipleri, araç içerisindeki sürücüyü dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı sürücü, ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA