Antalya'da Freni Patlayan Minibüs Kaza Yaptı: 4 Yaralı

Antalya'da Freni Patlayan Minibüs Kaza Yaptı: 4 Yaralı
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Antalya'nın Kepez ilçesinde freni patlayan halk minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen bir araca ve ardından aydınlatma direğine çarparak durdu. Kazada minibüs sürücüsü ve içerisindeki 3 yolcu yaralandı.

Antalya'da freni patlayan halk minibüsü önce kırmızı ışıkta bekleyen araca, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada minibüs sürücüsü ve araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Kepez ilçesi Antalya Bulvarı'nda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kepez'den şehir merkezine seyir halinde olan Ayşe Ö.'nün kullandığı 07 EP 882 plakalı Karsan marka halk minibüsü, içerisinde yolcular bulunduğu sırada freni patladı. Sürücüsünün tüm çabalarına rağmen duramayan araç, kırmızı ışıkta beklemekte olan Pınar E.'nin kullandığı 07 BJK 989 plakalı Chery marka otomobile çarptı. Yoluna devam eden minibüsü sürücü yavaşlatmak için refüje çıkartıp, aydınlatma direğine çarparak durdurabildi. Çarpmanın şiddetiyle minibüs sürücüsü Ayşe Ö. ve isimleri öğrenilemeyen araçtaki 3 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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