Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Freni Patlayan Kamyon Yol Kontrol Noktasına Girdi

Antalya'da Freni Patlayan Kamyon Yol Kontrol Noktasına Girdi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde freni patlayan gübre yüklü kamyon, Jandarma ve Polisin ortak uygulama noktasına dalarak devrildi. Olayda sürücü hastaneye kaldırılırken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Antalya'da freni patlayan gübre yüklü kamyon Jandarma ve Polisin ortak uygulama noktasına dalarak devrildi. Yol Kontrol Noktasında görevli Jandarma ve Polis ekiplerinin kamyonu erken fark etmeleri sayesinde facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Akseki-Manavgat D-695 Karayolunda Akseki istikametinden gelen seyir halindeki Kadir K.'nın kullandığı 07 B 2481 plakalı hayvan gübresi yüklü Ford marka kamyonun freni patladı. Aracı kontrol etmekte zorlanan sürücü Hacıobası Yol Kontrol noktasının içerisinden geçerek, kontrol noktası çıkışında bulunan virajı alamayarak beton bariyerlere çarptı. Yol Kontrol Noktasında görevli Jandarma ve Polislerin kamyonu erken fark etmeleri sayesinde facianın eşiğinden dönülürken süratli bir şekilde bariyerlere çarpan kamyon devrildi.

Sürücü hastaneye kaldırıldı

Ters dönen araçta çıkan yangın kontrol noktasında görevli personel ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Araçtan çıkarılan kamyon sürücüsü 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kamyonun yolun sağ şeridinde ters dönmesi ve yola gübre dökülmesi nedeniyle yolda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kamyonun vinçle bulunduğu kaldırılarak yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Jandarma Manavgat Güvenlik 3-sayfa antalya trafik Güncel Polis

Narin cinayetinde iddianame kabul edildi, ilk duruşma 7 Kasım'da

İddianame kabul edildi! İşte Narin cinayetinde ilk duruşma tarihi

 Müsavat Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

Dervişoğlu'ndan kürsüden fırlattığı ipi isteyen Bahçeli'ye jet yanıt

 Bomba iddia: Bahçeli'nin Öcalan çıkışı sonrası 32 milletvekili İYİ Parti'ye katılacak

Öcalan çağrısı ortalığı karıştırdı! Üç partiden 32 vekil İYİ Parti'ye geçiyor
Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler

Bu markalardan uzak durum! Vatandaşa dana eti diye at ve eşek eti yedirmişler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin Güran'ın öldürülmeden önceki görüntüleri! (VİDEO) Leyla: Hayat Aşk Adalet son bölüm neler oldu? NOW Leyla: Hayat Aşk Adalet dizisi ne zaman, saat kaçta? Atatürk'ün en sevdiği yemek nedir? Kuruluş Osman son bölüm neler oldu? ATV Kuruluş Osman dizisi ne zaman, saat kaçta? Çarşamba günü tırnak kesilir mi? Çarşamba günü neden tırnak kesilmez? Kirli Sepeti dizisi final mi yapıyor? Kirli Sepeti dizisi neden final yapacak? Anayasa'nın ilk 4 maddesi nedir? İlk 4 madde değiştirilebilir mi? Müsavat Dervişoğlu kimdir? İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu kaç yaşında, nereli? Tekin Temel öldü mü? Tekin Temel neden öldü? Tekin Temel kimdir? Tekin Temel kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.