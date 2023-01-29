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Antalya'da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı

3. Sayfa Haberleri

Antalya'da fırtınada evine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı

Meteorolojinin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, etkili olan fırtına vatandaşları yolda yürütmedi.

Meteorolojinin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da, etkili olan fırtına vatandaşları yolda yürütmedi. Araçlarından inip evine gitmek isteyen ikisi kadın 3 vatandaşı fırtına adeta geri püskürttü. Yürüyemeyen vatandaşlar, tekrar araçlarına geri döndü.

Turizmin başkenti Antalya için 'turuncu kod' uyarısının verilmesinin ardından şehir merkezinde sabah saatlerinde hafif başlayan rüzgar ve yağış, ilerleyen saatlerde yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı. Sağanak nedeniyle şehir merkezinde hayat durma noktasına gelirken, fırtına sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Fırtına geri püskürttü

Lara bölgesinde cep telefonuyla kaydedilen bir görüntüde, ikisi kadın 3 vatandaş araçlarından inip evine gitmek istedi. Kaldırımda yürümeye başlayan vatandaşlarda, rüzgara karşı yürümekte zorlandı. Fırtınanın püskürttüğü vatandaşlar yürüyemeyeceklerini anlayınca tekrar araçlarına binmek zorunda kaldı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Antalya 3. Sayfa Haberler

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