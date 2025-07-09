Antalya'da Fırın Çalışanına Silahlı Saldırı

Antalya'da alacak verecek meselesi nedeniyle kimliği belirsiz bir kişi fırın çalışanını "B.Ş.'ye selam söyle" diyerek bacağından vurdu. Yaralanan çalışan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2176 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir fırında çalışan Ramazan K. (58), fırından çıktığı sırada yanına gelen bir kişi ile konuşmaya başladı. Bir süre sonra yoluna devam eden Ramazan K.'nın arkasından gelen kimliği belirsiz şahıs 'B.Ş.'ye selam söyle' diyerek tabanca ile ateş etti. Kimliği belirsiz şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken, bacağından yaralanan Ramazan K.'nın yardımına diğer çalışanlar koştu. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı

Bacağından yaralanan Ramazan K. sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri eşkali tespit edilen şüphelinin yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Sokak üzerinde bulunun boş kovanlar Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından muhafaza altına alınarak delil torbasına konuldu. Öte yandan B.Ş.'nin fırın eski sahibi olduğu öğrenildi. - ANTALYA