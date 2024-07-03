Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Firari Yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, saklandığı evden kaçarak bataklığa saplandı. JASAT ekipleri tarafından yakalanan firari tutuklandı ve cezaevine teslim edildi.

Antalya'da hakkında 15 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari, saklandığı eve gelen JASAT ekiplerinden kaçıp bataklığa saplandı. Burada yakalanan firari tutuklanıp cezaevine teslim edildi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı (JASAT) Jandarma Suç Araştırma Timi ve Asayiş ekiplerince nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında hırsızlık ve uyuşturucu imal ve ticaretinden arama kaydı bulunan M.K. isimli şahsın kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Şüpheli, ikamet ettiği evin penceresinden kaçarak bataklık dere içerisinde saklandığı esnada JASAT ekiplerince yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Bataklık içindeyken yakalanan ve çıkmamakta direnen firari, vatandaşların çıkmasını istemesi üzerine "2 tane cezam var dayı, 40 sene diye" cevap verdi. Firarinin "Kendimi öldürürüm, yine çıkmam" sözleri duyulurken, kısa bir süre sonra gözaltına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya JASAT Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

Merih'i UEFA'ya Almanlar şikayet etmiş! AK Parti'den soruşturmaya sert tepki

 Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

Boşanır boşanmaz Nez'le aşkını ilan eden Rüştü Onur Atilla'nın eski eşi konuştu: Her şey çok çirkindi

 Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Erdoğan, Putin ile görüştü! Verdikleri mesajlar batılı ülkelerin ve ABD'nin hoşuna gitmeyecek

Bakmadan Geçme

İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 3-4 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Dolar ne kadar, yükseldi mi? 3 Temmuz Dolar ne kadar oldu, kaç TL? Karşıt burç ne demek? Astrolojide zıt burçlar hangileri? Karşıt burçlar nasıl anlaşır? 4 Temmuz Perşembe 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 4 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 3 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 3 Temmuz altın fiyatı! Kahve falında yılan görmek ne anlama gelir? Falda yılan kafası görmenin anlamı nedir? Falda büyük yılan görmek ne demek? Baran Mengüç kimdir? Baran Mengüç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç kimdir? Kıvanç Kılınç kaç yaşında, nereli? Kıvanç Kılınç hayatı ve kariyeri! 2024 KPSS lisans sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sonuçları ne zaman açıklanır? SOMA'DA YANGIN SON DAKİKA! Manisa Soma'da orman yangınında son durum nedir? Soma orman yangını nerede çıktı? Yengeç burcu kadını ve oğlak erkeği uyumlu mudur? Yengeç kadını ve oğlak erkeğinin aşk uyumu nasıldır? Yengeç kadını oğlak erkeğini nasıl etkileler? Motorine zam gelecek mi? 3 Temmuz motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı? Benzine zam var mı? 3 Temmuz güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu?
UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı

UEFA, Avusturya maçında bozkurt işareti yapan Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title