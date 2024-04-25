Antalya'da Firari Hapis Cezalısı Yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar kapsamında; Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kepez ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan kesinleşmiş 22 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanan M.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA