Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Antalya'da FETÖ Operasyonları: 95 Şüpheli Yakalandı, 62'si Tutuklandı

Antalya'da FETÖ Operasyonları: 95 Şüpheli Yakalandı, 62'si Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 95 şüpheliden 62'si tutuklandı. Ayrıca, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik baskınlarda milyonlarca makaron ve kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda FETÖ üyesi olduğu belirlenen 95 şüpheliden 62'si tutuklandı. Kaçakçılık ve organize suçlara yönelik baskınlarda ise milyonlarca makaron ve kaçak içki ele geçirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda şüpheli yakalandı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan gözaltına alınan 95 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 62 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aranan şahıslara operasyon

"Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli ve "Zimmet" suçuna karıştığı tespit edilen 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Öte yandan, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 7 kişi hakkında işlem yapılırken, 3 şüpheli mahkemece tutuklandı. Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda iş yerleri, depolar ve ikametlerde yapılan aramalarda; 4 milyon 10 bin adet makaron, bin litre kaçak içki ve 20 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
img

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
img

Maçın son saniyelerinde yaptığı hareket olay oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı
Türkiye Öcalan'ın mesajını konuşurken Yavuz Ağıralioğlu'nun sessizliği dikkat çekiyor

Yavuz Ağıralioğlu nerede?
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.