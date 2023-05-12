Antalya'da feci kazada çocuk sürücü ölümden döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Sanayi Sitesi 2002-2007 Kavşağı'ndaki Sanayi Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 14 yaşındaki Hamza Kipik'in kullandığı 07 LT 262 plakalı motosiklet ile Ali Kaan Yaman'ın kullandığı 07 LKH 70 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaralanan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, çocuk sürücünün çarpmanın şiddetiyle metrelerce savrulup yere düştüğü anlar kayıt altına alındı. - ANTALYA