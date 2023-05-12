Antalya'da feci kaza: Çocuk sürücü çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Antalya'da feci kaza: Çocuk sürücü çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde küçük yaştaki çocuğun kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Sanayi Sitesi 2002-2007 kavşağında Sanayi Camii önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Hamza K.'nin kullandığı 07 LT 262 plakalı motosiklet ile Ali Kaan Yaman'ın kullandığı 07 LKH 70 plakalı otomobilin, çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan ve yaralanan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansırken çarpmanın şiddetiyle savrulan metrelerce savrulup yere düştüğü anlar kayıt altına alındı.