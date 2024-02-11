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Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi İhbarı

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Antalya'nın dünyaca ünlü 30 metrelik falezlerinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, battaniye ve yastık ile karşılaştı. Yapılan kontrollerde yaralı bir kişiye rastlanmadı.

Antalya'nın dünyaca ünlü 30 metrelik falezlerinden bir kişinin düştüğü ihbarı ile olay yerine gelen ve halat yardımı ile aşağı inen ekipler, battaniye ve yastık ile karşılaştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 30 metrelik falezlerin denizle buluştuğu noktada hareketsiz duran bir cisim gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aşağıda yaralı bir kişinin olabileceği ihtimali üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımı ile aşağı indi. Yapılan kontrollerde vatandaşlar tarafından görülen eşyanın yastık ve battaniye olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışmada yaralı bir kişiye rastlanmadı. Olayın ardından ekipler normale döndü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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