Haberler

Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Antalya'da Falezlerden Düşen Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 35 metre yükseklikten falezlere düşen 31 yaşındaki Kadir Orhanlı yaşamını yitirdi. Deniz polisi tarafından denizden çıkarılan Orhanlı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Antalya'da 35 metre yükseklikteki falezlerden düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Işıklar Caddesi yakınındaki yaklaşık 35 metre yükseklikteki falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalık alandan bir kişinin denize düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıç adamlar sevk edildi. Verilen konuma gelen deniz polisi su yüzeyinde hareketsiz yatan kişiyi bota alarak Antalya Yat Limanı'na getirdi.

Burada sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde üzerinden Kadir Orhanlı (31) adına kimlik çıkan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ve Suç Araştırma ve Önleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli noktalarında düşme neticesi yaralar bulunan Orhanlı'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CHP İstanbul İl Kongresi'nde gerginlik! Durdurma kararını uygulamak için heyet gitti

Kriz büyüyor! İcra memurları CHP'nin kongre salonuna geldi
CHP kongresinde olay! 'Kongreyi yapamazsınız' diyen kadın bakın kim çıktı

CHP kongresinde olay! Tavırlarıyla dikkat çeken kadın bakın kim çıktı
Eşini öldüresiye dövüp sosyal medyadan yayınladı

Eşini öldüresiye dövdü, yetmedi sosyal medyada yayınladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da yanına alan Trump, seçtiği tarafı masada gösterdi

Son bir ayda 2 farklı kare
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.