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Antalya'da Falezlerden Düşen Engin Ş.'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Antalya'da Falezlerden Düşen Engin Ş.'yi Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Antalya'da falezlerden düşen Engin Ş. adlı gencin arama çalışmaları, 4. günde de sürüyor. Bulunan araçta gence ulaşılamazken, ailesi umutla bekliyor.

Antalya'da geçtiğimiz Çarşamba günü falezlerden düşen araçta olduğu değerlendirilen Engin Ş. adlı genci arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Dün sabah saatlerinde yeri tespit edilen otomobilin çıkartılmasının ardından araçta olduğu değerlendirilen gencin ailesi ise olay yerinde umutla bekliyor.

Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde, geçtiğimiz Çarşamba günü aracıyla birlikte yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize düştüğü belirtilen Engin Ş. adlı şahsı arama çalışmaları, 4'üncü gününde de aralıksız sürüyor. Mobil Halk Plajı'na yakın bir noktada gerçekleşen olay sonrası başlatılan çalışmalar, deniz polisi, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların katılımıyla devam ediyor.

Araç bulundu, genci arama çalışması sürüyor

Arama kurtarma ekiplerine önceki gün sabah saatlerinde Zonguldak'tan gelen bir ekip destek verdi. Yer altı görüntüleme cihazıyla yapılan taramalar sonucunda, denize düşen 34 CHK 531 plakalı aracın yeri tespit edilmeye çalışıldı. Ekipler, şiddetli fırtına ve yağıştan dolayı ilk günlerde kayalıklara yakın noktada dalış gerçekleştiremezken, dün hava şartlarının hafiflemesiyle aracın ilk düştüğü nokta tespit edilip o bölgeye yoğunlaştı. Öğle saatlerine doğru ise dalgıçlar tarafından araç bulunup halat yardımıyla sudan çıkartıldı.

Aile umutla bekliyor

Çıkartılan araç içerisinde Engin Ş.'ye rastlanılmazken, ailesi olay yerinde çaresizce gelecek haberi bekliyor, bir yandan da umutlarını koruyor. Çok sayıda ekibin yer aldığı arama çalışmalarının sonuç vermesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Vali çalışmaları yerinde inceledi

Antalya Valisi Hulusi Şahin, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürü İlker Arslan ile birlikte olay yerine giderek çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Vali Şahin, Engin Ş.'nin ailesiyle de görüşerek durum hakkında bilgilendirme yaptı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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