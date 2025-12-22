Haberler

Falezlerde balık keyfi hastanede son buldu

Falezlerde balık keyfi hastanede son buldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inen 60 yaşındaki Mevlüt Ö., dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yuvarlanarak yaralandı. Yaralı, deniz polisi tarafından bota alınıp hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inen 60 yaşındaki adam, kayalık alanda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yuvarlanarak yaralandı. Deniz polisi tarafından bota alınan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Olay saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inmeye başlayan Mevlüt Ö., kıyıya yaklaştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yuvarlanarak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaralının kıyıya yakın olması nedeniyle deniz polisinden yardım talep etti. Bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, yaralıyı sedyeyle bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirerek hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Mevlüt Ö., tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Fidan, Güler ve Kalın'dan Suriye'ye kritik ziyaret! Masadaki ana konu çok kritik

2 Bakan ve MİT Başkanı Suriye'de! Masadaki ana konu çok kritik
Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Yusuf Güney ifade veriyor, Melisa Döngel serbest

Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltı! Ünlü şarkıcı ifade veriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
Ümit Dikbayır, DEM Parti milletvekillerine: Meclis'te yeteri kadar terörist var

Özel'in bizzat rozet taktığı vekilden DEM'lilere inanılmaz sözler
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
Galatasaraylılar duymasın! Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor

Fenerbahçe transferde bir bomba daha patlatıyor
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı
title