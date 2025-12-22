Falezlerde balık keyfi hastanede son buldu

Antalya'da balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inen 60 yaşındaki adam, kayalık alanda dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yuvarlanarak yaralandı. Deniz polisi tarafından bota alınan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye götürüldü.

Olay saat 11.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Lara Caddesi üzerindeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, balık tutmak için 30 metrelik falezlerden inmeye başlayan Mevlüt Ö., kıyıya yaklaştığı sırada dengesini kaybedip yaklaşık 5 metre yuvarlanarak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, yaralının kıyıya yakın olması nedeniyle deniz polisinden yardım talep etti. Bölgeye gelen deniz polisi ekipleri, yaralıyı sedyeyle bota alıp Kaleiçi Yat Limanı'na getirerek hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim etti.

Mevlüt Ö., tedavi edilmek üzere ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.